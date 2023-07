Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Μίλαν ο Όκαφορ!

Μία σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε η Μίλαν στην επίθεση!

Οι «ροσονέρι» απέκτησαν οριστικά τον Νόα Όκαφορ, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, με μόνο την ανακοίνωση να απομένει για τη μεταγραφή!

Ο 23χρονος, που είχε συγκεντρώσει ενδιαφέρον από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, βρισκόταν στη Σάλτσμπουργκ από το 2020, όταν και αποκτήθηκε από τη Βασιλεία. Συνολικά έχει σημειώσει 34 τέρματα και 23 ασίστ, σε 110 συμμετοχές, ως παίκτης της «Red Bull», ενώ φέτος σταμάτησε στα 10 γκολ και τις 5 ασίστ, σε 32 αγώνες.

Από εκεί και πέρα, αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση του Σάμιουελ Τσουκουέζε, με τις διαπραγματεύσεις, ανάμεσα σε Μίλαν και Βιγιαρεάλ να βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο. Έχοντας κλείσει τη μεταγραφή του Οκαφόρ, οι συζητήσεις θα ενταθούν, όσον αφορά το Νιγηριανό εξτρέμ.

Noah Okafor has just signed as new AC Milan player — five year deal. 🔴⚫️✍🏻