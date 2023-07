Άστραφταν τα αποδυτήρια των Γιαπωνέζων μετά το ματς με τη Ζάμπια - Έγραψαν «ευχαριστώ» στον πίνακα

Η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, καθώς διέλυσε με 5-0 τη Ζάμπια στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον θεσμό.

Μετά την αναμέτρηση, οι Γιαπωνέζες φρόντισαν να κάνουν τα αποδυτήριά τους να... αστράψουν πριν τα αφήσουν, γράφοντας μάλιστα στον πίνακα τη λέξη "ευχαριστώ" στη γλώσσα τους, μαζί με μία σημαία της πατρίδας τους ζωγραφισμένη.

Μία πρακτική που έχουμε δει και στο παρελθόν τόσο από Ιάπωνες διεθνείς, όσο και από οπαδούς, που μαζεύουν τα σκουπίδια από τις κερκίδες...

Σημειώνεται δε, πως μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας με τις Αφρικανές, οι παίκτριες της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου έσπευσαν να παρηγορήσουν τις αντιπάλους τους.

The Japan team left a message for the stadium staff following their #FIFAWWC victory today ❤️



They wrote 'ARIGATOU' (meaning 'Thank You') on the whiteboard, and left their dressing room spotless 👏#BarclaysWSL pic.twitter.com/V27zNmuO3I