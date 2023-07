Νεϊμάρ: «Αν το παιδί που περιμένω ήταν αγόρι, θα το έβγαζα Μέσι»

Ο Νεϊμάρ διατηρεί στενές σχέσεις με τον Λιονέλ Μέσι και είναι αρκετά χρόνια πολύ καλοί φίλοι.

Η σύντροφος του Βραζιλιάνου είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδάκι και μάλιστα περιμένουν κοριτσάκι. Ο Νεϊμάρ ήταν καλεσμένος ενός youtuber και ρωτήθηκε πως θα έβγαζε το μωρό του εάν ήταν αγόρι. Ο 31χρονος λοιπόν απάντησε το όνομα του pulga!

«Πώς θα έλεγες το παιδί σου που έρχεται αν ήταν αγόρι;», με τον Βραζιλιάνο να απαντάει «Μέσι» και να ξεσπούν σε γέλια και οι δυο στην συνέχεια.

If your baby was a boy, have you thought about what name you would give him?



Neymar🗣️: “MESSI”

❤️🤟💪pic.twitter.com/gctasGkpVr