Επίσημα στην Ίντερ Μαϊάμι και ο Ζόρντι Άλμπα - Sold out το ντεμπούτο του Μέσι!

Ανεπανάληπτες μέρες ζει η Ίντερ Μαϊάμι!

Η αμερικάνικη ομάδα έχει βαλθεί να... αναγεννήσει τη μεγάλη Μπαρτσελόνα των Γκουαρδιόλα-Ενρίκε, αφού μετά τους Λιονέλ Μέσι και Σέρχι Μπουσκέτς ανακοίνωσε και τον Ζόρντι Άλμπα, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο!

Παράλληλα, στις ΗΠΑ επικρατεί ανυπομονησία για το ντεμπούτο του Μέσι, το οποίο θα γίνει τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/7, 3:00), στην αναμέτρηση με την Κρουζ Αζούλ για το League Cup.

Μάλιστα, η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε πως έχουν ήδη πωληθεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα, επομένως η «πρεμιέρα» του «Pulga» θα γίνει σε κατάμεστο, όπως αναμενόταν, γήπεδο.

Oficial✍️🇪🇸Bienvenido @JordiAlba



We have signed Spanish international defender Jordi Alba to a contract through the 2024 season. Find out all the details:https://t.co/43s7DbZ528https://t.co/dj2lmpulM2 pic.twitter.com/DkVnMRT35n