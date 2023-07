Δανεικός στη Χαλ ο Ρούμπεν Βινάγκρε

Στη Χαλ Σίτι θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν ο Πορτογάλος αμυντικός, Ρούμπεν Βινάγκρε, ως δανεικός από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος από τη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Βινάγκρε παραχωρείται ξανά δανεικός σε ομάδα της Αγγλίας, αφού την περασμένη σεζόν δόθηκε δανεικός στην Έβερτον, έχοντας πραγματοποιήσει μόνο 4 εμφανίσεις.

Ο Πορτογάλος είχε ήδη αγωνιστεί στο παρελθόν στην Premier League με τη φανέλα της Γουλβς, τη σεζόν 2017-18.

Επίσης, να θυμίσουμε, πως ο 28χρονος αμυντικός είχε περάσει και από το ελλη

✍️ We are delighted to announce the signing of Rúben Vinagre on a season-long loan from @SportingCP!



Great to have you with us, @Rubenvinagrejr! 👊#hcafc | Realtor Global