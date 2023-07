Στα άκρα οι σχέσεις του Μίτροβιτς με τη Φούλαμ: Δεν παίζει ξανά με τη φανέλα της!

Στα άκρα οδηγούνται, όπως φαίνεται, οι σχέσεις του Αλεξάνταρ Μίτροβιτς με τη Φούλαμ! Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Sky Sports, ο Σέρβος επιθετικός είναι φανερά ενοχλημένος με τη στάση της ομάδας που ουσιαστικά του... απαγορεύει να πωληθεί στην Αλ Χιλάλ και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, γεμίζοντας τον λογαριασμό του με εκατομμύρια.

Ο Μίτροβιτς θεωρεί πως η ευκαιρία αυτή είναι η τελευταία στην καριέρα του για ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, με την Φούλαμ να επιθυμεί να τον διατηρήσει και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για αυτό.

Έτσι, έθεσε την τιμή πώλησης του έμπειρου στράικερ στα 60 εκατ. ευρώ και το ποσό αυτό είναι απαγορευτικό για την Αλ Χιλάλ, η οποία φαίνεται πως θα κάνει πίσω και θα αποσυρθεί από τη διεκδίκησή του.

Όλα αυτά, έχουν κάνει έξαλλο τον Μίτροβιτς, ο οποίος ενημέρωσε τη διοίκηση πως δεν είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί ποτέ ξανά με τη φανέλα του συλλόγου. Κάτι που αν κάνει πράξη, θα οδηγήσει τις δύο πλευρές πιθανότατα στα δικαστήρια.

BREAKING! Aleksandar Mitrovic has told relatives he will never play for Fulham again after the club valued him at £52m.



It’s understood he’s angry at being priced out of a move having been the subject of two failed bids from Al-Hilal. 🚨 pic.twitter.com/P8IWyS7Lh0