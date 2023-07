Οριστική συμφωνία Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο για Φέλιξ

Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα πρέπει να θεωρείται ο Ζοάο Φέλιξ! Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε αποκτηθεί προ τετραετίας από την Ατλέτικο Μαδρίτης ξοδεύοντας το ποσό των 127 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει από την Μπενφίκα, οδεύει στους Καταλανούς για την επόμενη, τουλάχιστον, σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία και ο 23χρονος Πορτογάλος επιθετικός θα φορά τη νέα χρονιά τα μπλαουγκράνα.

Μάλιστα, οι προ ημερών δηλώσεις του Φέλιξ έριξαν περισσότερο... λάδι στη φωτιά, αφού είχε δηλώσει πως είναι όνειρό του να παίξει για την Μπαρτσελόνα και όλο αυτό ενόχλησε υπερβολικά τους “ροχιμπλάνκος”.

Η συμφωνία θα αφορά δανεισμό του Φέλιξ και οψιόν αγοράς του, ενώ οι Καταλανοί έχουν καταφέρει να πάρουν τις κατάλληλες εγγυήσεις από τη LaLiga για να τον υπογράψουν χωρίς να έχουν πρόβλημα.

Βανδάλισαν την πλακέτα του Φέλιξ οι οπαδοί των "ροχιμπλάνκος"

Η επερχόμενη μετακίνηση του Ζοάο Φέλιξ στην Μπαρτσελόνα και οι δηλώσεις του, έφεραν μεγάλες αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σε βαθμό που οι φίλοι των ροχιμπλάνκος βανδάλισαν την πλακέτα που υπήρχε για τον Πορτογάλο, ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σε ανάλογη μετακίνηση οι οπαδοί των Μαδριλένων αντιδρούν ακραία, αφού κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί μετά την μεταγραφή του Αντουάν Γκριζμάν από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα.

