Κλείνει τον Χάρβεϊ Μπαρνς με 44 εκατομμύρια ευρώ η Νιούκαστλ!

Συνεχίζει τις στοχευμένες κινήσεις ενίσχυσης η Νιούκαστλ!

Σύμφωνα με το «Athletic», οι «καρακάξες» έφτασαν σε συμφωνία με τη Λέστερ για την απόκτηση του Χάρβεϊ Μπαρνς, καθώς βρέθηκε η μεταξύ τους «χρυσή τομή» σε μία τιμή περί τα 44 εκατομμύρια ευρώ!

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι να συμφωνήσει και ο παίκτης στους προσωπικούς όρους, κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα. Με αυτόν τον τρόπο, η Νιούκαστλ θα αποκτήσει έναν ακόμη νεαρό, εξελίξιμο αλλά και ήδη έμπειρο ποδοσφαιριστή, μετά από τον Σάντρο Τονάλι.

Την περασμένη σεζόν, ο 25χρονος έκανε 40 εμφανίσεις με τη Λέστερ, πετυχαίνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ.

🚨 EXCL: Newcastle United have today reached agreement with Leicester City to sign Harvey Barnes. Deal for 25yo winger worth in region of £38m. Personal terms won’t be a problem. Another key target of head coach Eddie Howe landed @TheAthleticFC #NUFC #LCFC https://t.co/1mR25yBx1I