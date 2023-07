Μια ανάσα από την Αλ Ετιφάκ του Τζέραρντ ο Χέντερσον!

Μικρό... Μέρσεϊσαϊντ έχουν βαλθεί να φτιάξουν οι άνθρωποι της Αλ Ετιφάκ!

Ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος θα συναντήσει ξανά, αυτή τη φορά ως προπονητή, τον άλλοτε συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως οι δύο ομάδες συμφώνησαν για το ποσό της μεταγραφής, με τον Άγγλο μέσο να έχει συμφωνήσει με το κλαμπ για τριετές συμβόλαιο.

Η... δουλειά ξεκίνησε να φαίνεται βέβαια νωρίτερα, όταν ο αρχηγός δεν βρέθηκε στην αποστολή για το πρώτο φετινό φιλικό ενάντια στην Καρσλρούη.

Ο 33χρονος χαφ θα αφήσει έτσι τους "reds" μετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια, με τον Τζέραρντ να βρίσκει, επιτέλους, κάποιον που θα καταλαβαίνει τις ασκήσεις του...

EXCLUSIVE: Liverpool and Al Ettifaq just reached an agreement in principle on fee for Jordan Henderson — here we go! 🚨🔴🇸🇦



Henderson already agreed three year deal last week, documents to be checked then time to sign and move to Saudi.



Steven Gerrard, waiting for JH. pic.twitter.com/dH96SgMURe