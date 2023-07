Ενοχλημένη η Ατλέτικο μετά τις δηλώσεις του Φέλιξ για Μπαρτσελόνα!

Ενοχλημένη φαίνεται πως είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ζοάο Φέλιξ για το γεγονός πως θέλει να αγωνιστεί στη Μπαρτσελόνα.

Από τις τάξεις των «ροχιμπλάνκος» προκύπτει η κίνηση αυτή του Πορτογάλου επιθετικού είναι προσβλητική για τον σύλλογο, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγάλες αντιπάλους της Ατλέτικο.

Ο Πορτογάλος επιθετικός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δήλωσε πως: «Από τότε που ήμουν μικρό παιδί πάντα ήθελα να παίξω στη Μπαρτσελόνα. Αν συμβεί ποτέ αυτό θα είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα».

Όπως είναι λογικό οι παίκτες της Ατλέτικο αντέδρασαν έντονα απέναντι στα σχόλια του 23χρονου συμπαίκτη τους, περιγράφοντάς τα ως «προσβλητικά», κάτι που δείχνει πως το κλίμα προς τον Φέλιξ είναι κάτι παραπάνω από... βαρύ.

Η Μπαρτσελόνα πάντως από τη μεριά της δεν έχει κάνει ακόμα μια κίνηση για την απόκτηση του παίκτη.

🚨 Atlético Madrid are furious with João Félix's words. They believe it's disrespectful, and, according to various media outlets, his agent perfectly knows the conditions that must be met for the Portuguese to leave the club. Via @sport 🇵🇹 pic.twitter.com/ydPLJuzOJz