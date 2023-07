Πέρασε τα ιατρικά στη Γιουνάιτεντ ο Ονάνα και ανακοινώνεται!

Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις! Ο Αντρέ Ονάνα ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να τον ανακοινώνουν σύντομα.

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας αποχώρησε από την Ίντερ μετά από μια σεζόν, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις και κρατώντας το μηδέν στην εστία των «νερατζούρι» αρκετές φορές, συνολικά είχε 19 clean sheets σε 41 παιχνίδια με την ιταλική ομάδα.

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η μεταγραφή του Ονάνα πρόκειται να κοστίσει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, με τον 27χρονο να παίρνει τη θέση του Ντε Χέα ο οποίος αποχωρεί αφού δεν είναι η πρώτη επιλογή του Τεν Χάαγκ.

