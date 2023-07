Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών αρχίζει: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός του καλοκαιριού έφτασε! Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023 ξεκινάει και εμείς το αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, όπως φυσικά και οι συμμετέχουσες ομάδες.

736 από τις καλύτερες γυναίκες παίκτριες του κόσμου θα συγκεντρωθούν στο νότιο ημισφαίριο για την ένατη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών της FIFA. Κάθε μία, με το όνειρο να σηκώσει το εμβληματικό τρόπαιο στο Stadium Australia στο Σίδνεϊ την Κυριακή, 20 Αυγούστου.

Μια διοργάνωση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά μέσα από τον Ant1 και τον Anτ1+, όπως συνέβη πέρυσι με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ας δούμε ωστόσο αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτού του καλοκαιριού!

Οι δυο χώρες που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ Γυναικών 2023 είναι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 10 γήπεδα σε 9 πόλεις ανάμεσα στις δυο αυτές χώρες. Για αυτό τον λόγο οι ώρες μετάδοσης των αγώνων στην Ελλάδα θα είναι τουλάχιστον πρωινές.

Η ιστορία

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1991! Ας δούμε την ιστορία από τότε μέχρι και το πιο πρόσφατο, του 2019.

Περισσότερες κατακτήσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που έχουν σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ συνολικά τέσσερις φορές.

Η διοργάνωση ξεκίνησε το 1991 και διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια. Το πρώτο τίτλο της ιστορίας του Μουντιάλ γυναικών τον κατέκτησαν οι ΗΠΑ, επικρατώντας στον τελικό της Νορβηγίας με 2-1. Πάμε τέσσερα χρόνια μετά, το 1995 όπου η Νορβηγία πήρε… εκδίκηση, νίκησε με 2-1 την Γερμανία και κατέκτησε το τρόπαιο.

Το 1999 το τρόπαιο πήγε ξανά στα χέρια των ΗΠΑ, όπου στην ρώσικη ρουλέτα έλυσαν τις διαφορές τους με την Κίνα και επικράτησαν 5-4. Η Γερμανία κατέκτησε το Μουντιάλ του 2003, επικρατώντας στην παράταση 2-1 της Σουηδίας με το χρυσό γκολ τότε που ήταν σε ισχύ.

Η Γερμανία το 2007 νίκησε την Βραζιλία με 2-0 και κατέκτησε το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο στην ιστορία της. Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στην κανονική διάρκεια, δεν άλλαξε κάτι στην παράταση και έλυσαν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Εκεί οι Γιαπωνέζες επικράτησαν 3-1 και κατέκτησαν το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία τους. Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το 2015 και το 2019 το τρόπαιο, στην πρώτη χρονιά επικρατώντας 5-2 της Ιαπωνίας και στο πρόσφατο νικώντας με 2-0 την Ολλανδία.

Ποιες ομάδες προκρίθηκαν:

-Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα και Βιετνάμ προκρίθηκαν από την Ασία.

-Μαρόκο, Νιγηρία, Νότια Αφρική και Ζάμπια προκρίθηκαν από τη ζώνη της Αφρικής.

-Καναδάς, Κόστα Ρίκα, Αϊτή, Τζαμάικα, Παναμάς και ΗΠΑ προκρίθηκαν από Βόρεια και κεντρική Αμερική και από την Καραϊβική.

-Αργεντινή, Βραζιλία και Κολομβία προκρίθηκαν από τη Νότια Αμερική.

-Νέα Ζηλανδία από την Ωκεανία.

-Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία προκρίθηκαν από την Ευρώπη.

Από τις παραπάνω ομάδες, υπάρχουν αρκετές που αγωνίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ντεμπούτο, λοιπόν, στην εν λόγω διοργάνωση πραγματοποιούν οι Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Μαρόκο, Ζάμπια, Αϊτή, Παναμάς, Πορτογαλία και Ιρλανδία.

Οι συμμετέχουσες χώρες και μέσα σε παρένθεση η θέση που κατέχει κάθε μία στο ranking της FIFA

Από εκεί και πέρα, θα υπάρχει μια πραγματική καθημερινή γιορτή ποδοσφαίρου, με τρεις ή τέσσερις αγώνες κάθε μέρα μέχρι τις 3 Αυγούστου.

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε γκρουπ θα περάσουν στη φάση των 16, με την πρώτη ομάδα κάθε ομίλου να παίζει με μια δεύτερη ομάδα ενός άλλου. Οι δύο τελευταίες ομάδες σε κάθε όμιλο θα αποκλειστούν από τη διοργάνωση.

Και πάμε τώρα στα νοκ-άουτ παιχνίδια. Πως θα γίνουν τα ζευγαρώματα;

Νοκ-άουτ παιχνίδια:

-Ο νικητής του πρώτου ομίλου θα παίξει με τον δεύτερο του τρίτου.

-Ο νικητής του δευτέρου ομίλου θα παίξει με τον δεύτερο του τετάρτου.

-Ο νικητής του τρίτου ομίλου θα παίξει με τον δεύτερο του πρώτου ομίλου.

-Ο νικητής του τετάρτου ομίλου θα παίξει με τον δεύτερο του δευτέρου ομίλου.

-Ο νικητής του πέμπτου ομίλου θα παίξει με τον δεύτερο του έβδομου ομίλου.

-Ο νικητής του έκτου ομίλου θα παίξει με τον δεύτερο του όγδοου ομίλου.

-Ο νικητής του έβδομου ομίλου θα παίξει με τον δεύτερο του πέμπτου ομίλου.

-Ο νικητής του όγδοου ομίλου θα παίξει με τον δεύτερο του έκτου ομίλου.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις σε γράφημα

Είναι κάποιες παίκτριες οι οποίες ξεχωρίζουν με το περίσσιο ταλέντο τους και δίνουν τη δική τους λάμψη και δόξα στο Μουντιάλ. Ραπίνο, Πουτέγιας, Μάρτα είναι μερικές ποδοσφαιρίστριες που κάνουν τη διαφορά και ορισμένες από τις πιο έμπειρες.

Δεν είναι λίγες οι παίκτριες ωστόσο που θα λείπουν από τη διοργάνωση, λόγω διαφόρων προβλημάτων. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, πως τόσο η Μάρτα, όσο και η Ραπίνο θα αγωνιστούν για τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και θα δώσουν μια τελευταία παράσταση!

Η Μάρτα είναι η ρέκορντμαν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας σκοράρει 17 γκολ, τα περισσότερα από κάθε άλλη στη διοργάνωση.Θα αγωνιστεί σε έκτο Μουντιάλ στην καριέρα της και θέλει να γίνει η μοναδική που σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις. Δεν είναι, όμως, η μοναδική που ενδέχεται να καταφέρει αυτό το απίστευτο επίτευγμα, αφού στο ίδιο ακριβώς στοχεύει και η θρύλος του Καναδά, Κριστίν Σινκλέρ. Βέβαια, ρέκορντμαν συμμετοχών είναι η Φορμίγκα, η οποία είναι και η μοναδική που έχει αγωνιστεί σε 7 τουρνουά (1995-2019).

-Μέγκαν Ραπίνο, ΗΠΑ

-Σαμ Κερ, Αυστραλία

-Μάρτα, Βραζιλία

-Άλεξ Μόργκαν, ΗΠΑ

-Καντίγια Σο, Τζαμάικα

-Αλέσια Πουτέγιας, Ισπανία

-Άντα Χέγκερμπεργκ, Νορβηγία

-Λένα Όμπερντορφ, Γερμανία

-Γιούι Χασεγκάβα, Ιαπωνία

-Λούσι Μπρονζ, Αγγλία

-Ασίσατ Οσοάλα, Νιγηρία

Την ίδια ώρα, υπάρχουν ορισμένες παίκτριες σε νεαρή ηλικία που αγωνίζονται και αναμένεται να απλώσουν το ταλέντο τους στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέα Ζηλανδίας. Και στο συγκεκριμένο τουρνουά, ενδέχεται να γραφτεί ένα σπουδαίο ρεκόρ. Αυτό διότι η γεννημένη στις ΗΠΑ επιθετικός της Δημοκρατίας της Κορέας, Κέισι Φερ, είναι η νεαρότερη παίκτρια που αναφέρεται στις επίσημες λίστες της ομάδας. Η Φερ γιόρτασε τα 16α γενέθλιά της στις 29 Ιουνίου, πράγμα που σημαίνει ότι αν συμμετάσχει σε έναν από τους δύο πρώτους αγώνες των ομίλων της Κορέας, θα γίνει η νεαρότερη παίκτρια στην ιστορία του τουρνουά.

Αυτή που κατέχει το εν λόγω ρεκόρ είναι η Νιγηριανή, Ifeanyi Chiejine, η οποία αγωνίστηκε σε ηλικία μόλις 16 ετών και 34 ημερών σε ένα ματς απέναντι στη Δημοκρατία της Κορέας στο Μουντιάλ Γυναικών του 1999.

Φυσικά, υπάρχουν και οι πιο... μεγάλες σε ηλικία παίκτριες που θα αγωνιστούν. Όπως η 40χρονη αμυντικός της Νιγηρίας, Ονόμε Έμπι. Πρόκειται για την γηραιότερη συμμετέχουσα στη διοργάνωση. Μάλιστα, εφόσον αγωνιστεί, θα γίνει η πρώτη γυναίκα από την Αφρική που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, ενώ κάτι ανάλογο δεν έχει καταφέρει ούτε κάποιος άνδρας ποδοσφαιριστής από την Αφρική στο αντίστοιχο επίπεδο.

Η σπουδαία Φορμίγκα της Βραζιλίας είναι η γηραιότερη παίκτρια που έχει αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Η θρυλική μεσοεπιθετικός της σελεσάο ήταν 41 ετών και 112 ημερών όταν έπαιξε στην προηγούμενη διοργάνωση στο Βραζιλία-Γαλλία για τη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Από κάθε σπουδαίο τουρνουά, πάντως, υπάρχουν δεδομένα και ηχηρές απουσίες. Όπως οι παρακάτω, οι οποίες... πονάνε την εκάστοτε ομάδα και σίγουρα αν αγωνίζονταν, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες!

Οι ηχηρές απουσίες:

-Μπεθ Μιντ, Αγγλία

-Λία Γουίλιαμσον, Αγγλία

-Βιβιάν Μιέντεμα, Ολλανδία

-Καταρίνα Μακάριο, ΗΠΑ

-Μαρί-Αντουανέτ Κατοτό, Γαλλία

-Τζανίν Μπέκι, Καναδάς

-Φραν Κίρμπι, Αγγλία

-Ντελφίν Κασκαρίνο, Γαλλία

Ποιες ομάδες όμως είναι τα φαβορί της διοργάνωσης για να κατακτήσουν το Μουντιάλ; Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη θέση, έχοντας μάλιστα τις περισσότερες κατακτήσεις (4) και είναι μια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ωστόσο, οι... Ευρωπαίες, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία ακολουθούν στις προβλέψεις.

Μέσα στις ομάδες που αξίζει κανείς να παρακολουθήσει και έχουν τις δικές τους πιθανότητες είναι η μία από τις οικοδέσποινες, η Αυστραλία, ενώ ο Καναδάς και η Νορβηγία είναι δύο σύνολα με μπόλικο ταλέντο και θέλουν να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν. Από τις αφρικανικές ομάδες, η Ζάμπια είναι μια ομάδα που θεωρείται πολλά υποσχόμενη και μπορεί τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει μια από τις καλές εθνικές, ενώ και η Σουηδία που δεν συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί, είναι μια δυνατή ομάδα.

Τα φαβορί της διοργάνωσης:

ΗΠΑ

Αγγλία

Ισπανία

Γερμανία

Γαλλία

Αντί επιλόγου, αυτό το απίθανο βίντεο της γαλλικής ομοσπονδίας για την εθνική ομάδα γυναικών...

