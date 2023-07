Στο στόχαστρο του... Big 4 της Ιταλίας ο Γκράβενμπερχ!

Στη Serie A υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου, Ράιαν Γκράβενμπερχ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, τόσο η Ίντερ, η Γιουβέντους, αλλά και η Νάπολι και η Μίλαν ενδιαφέρονται για τον Ολλανδό μέσο. Παρόλο που το συμβόλαιο του παίκτη λήγει το 2027, ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους Βαυαρούς, καθώς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τόμας Τούχελ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Γκράβενμπερχ βέβαια προτιμά την Αγγλία και το πρωτάθλημα της Premier League για το μέρος που θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία επίσημη πρόταση από κάποιο βρετανικό σύλλογο.

Με τα χρώματα της γερμανικής ομάδας είχε 33 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μία ασίστ, τη περσινή σεζόν.

🚨🗣️ #Gravenberch: during the talks between #Inter and #Bayern for #Sommer (🔜🤝), the 🇮🇹 explored the room of negotiation for the 🇳🇱.



👀 #Juventus and #Milan showed slightly interest.



📌 #Napoli would like to anticipate the competition.



✅ The player prefers a move to 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. pic.twitter.com/vh1OtqLALy