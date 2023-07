Οριστική συμφωνία Αλ Αχλί με Σίτι για τον Μαχρέζ - Περνάει ιατρικά την Πέμπτη!

Ακόμη ένα πολύ μεγάλο όνομα βρίσκεται πολύ κοντά σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας!

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του «Athletic», η Αλ Αχλί συμφώνησε με τη Μάντσετσερ Σίτι για την απόκτηση του Ριγιάντ Μαχρέζ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μία τιμή των 30 εκατ. ευρώ μαζί με άλλα 5 εκατ. σε μπόνους.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει το εν λόγω δημοσίευμα, ο Αλγερινός εξτρέμ θα υποβληθεί την Πέμπτη (20/7) στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει διάρκεια τριών ετών με οψιόν για τέταρτο!

Κάπως έτσι, φαίνεται πως θα κλείσει το πολύ επιτυχημένο πέρασμα του Μαχρέζ από τους «πολίτες». Ο 32χρονος αγωνίστηκε για 5 χρόνια με τη γαλάζια φανέλα, κατακτώντας 1 Champions League, 4 Premier League, 2 FA Cup, 3 League Cup και 1 Community Shield.

