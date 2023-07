Δεν πέτυχε... τίποτα: Ο Χάφερτς έγινε ο πρώτος χωρίς γκολ στο «Cross & Volley Challenge» του MLS!

Η Άρσεναλ βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου θα συνεχίσει την καλοκαιρινή προετοιμασία της, δίνοντας φιλικό με την MLS All-Stars, μεικτή της αμερικάνικης λίγκας με προπονητή τον Γουέιν Ρούνεϊ.

Σε αυτό το πλαίσιο, έλαβαν χώρα διάφορες δοκιμασίες, μία από τις οποίες ήταν και το Cross & Volley Challenge. Σε αυτό συμμετείχε και ο Κάι Χάφερτς, ο οποίος κλήθηκε να σκοράρει με τη μία μετά από σέντρα συμπαίκτη του. Το θέμα είναι πως ο Γερμανός δεν βρήκε εστία ούτε μία φορά, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο ΜLS!

0 goals from ?(xG). Kai Havertz fails to convert a single attempt in the Cross & Volley Challenge. pic.twitter.com/xaGFEeB8zj

