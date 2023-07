Στη Μαρσέιγ ως ελεύθερος ο Ομπαμεγιάνγκ - Απομένουν οι ανακοινώσεις

Παίκτης της Μαρσέιγ θα πρέπει να θεωρείται ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμπεγιάνγκ. Ο Γκαμπονέζος σέντερ φορ τα έχει βρει σε όλα με τους Μασσαλούς, με το μόνο που απομένει για την επισημοποίηση της μετακίνησής του, να είναι οι ανακοινώσεις.

Μάλιστα, θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από την ομάδα του Μαρσελίνιο, παρά το γεγονός πως είχε συμβόλαιο συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο με την Τσέλσι. Ο 34χρονος στράικερ θα βρεθεί απόψε στη γαλλική πόλη και αύριο (20/7) αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Την περασμένη σεζόν, ο Ομπαμεγιάνγκ μέτρησε 21 συμμετοχές με τη φανέλα των «μπλε», συνοδευόμενες από τρία γκολ και μία ασίστ, παίζοντας ελάχιστα.

Pierre Aubameyang has agreed to join Olympique Marseille, here we go! 🚨🔵



Auba will sign three year deal, as called two days ago — until June 2026.



Chelsea will let him leave for free, told Auba will arrive tonight @ OM camp then undergo medical tests on Thursday.



Done ✔️ pic.twitter.com/XRD0eFvvSp