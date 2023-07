Απαλλάχθηκε ο Γκιγκς για την υπόθεση βιαιοπραγίας κατά της πρώην συντρόφου του

Απαλλακτικό ήταν το πόρισμα της εισαγγελίας για την υπόθεση βιαιοπραγίας στην οποία εμπλεκόταν ο Ράιαν Γκιγκς.

Ο Ουαλός θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κατηγορηθεί από την πρώην σύντροφό του, Κέιτ Γκρέβιλ για επίθεση και χειριστική συμπεριφορά εις βάρος της, ενώ το κατηγορητήριο περιλάμβανε και βία κατά της αδερφής της, Έμα.

Η δίκη είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2022, με τους ενόρκους τότε να αποτυγχάνουν να φτάσουν σε απόφαση.

Ο Γκιγκς δεν βρέθηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, με τον εισαγγελέα να αναφέρει πως «η Κέιτ Γκρέβιλ δεν ήταν πρόθυμη να προσκομίσει νέα στοιχεία στη νέα εκδίκαση της υπόθεσης, λέγοντας πως η πρώτη φορά που το έκανε είχε αρνητικό αντίκτυπο για εκείνη και την αδερφή της».

Από τη μεριά του, ο Γκιγκς δήλωσε μέσω του δικηγόρου του «βαθιά ανακουφισμένος που αποσύρθηκαν οι κατηγορίας μετά από μια τριετία που προσπαθούσα να καθαρίσω το όνομά μου».

Υπενθυμίζεται πως ο 49χρονος βρισκόταν στον πάγκο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του όταν είχαν απαγγελθεί οι κατηγορίες, ωστόσο απομακρύνθηκε τον Ιούνιου του 2022 για τον λόγο αυτό.

