Επιστροφή-έκπληξη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Υπέγραψε συμβόλαιο μικρής διάρκειας ο 35χρονος Έβανς!

Παιδί των ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Τζόνι Έβανς αγωνίστηκε για εννέα χρόνια στην πρώτη ομάδα των «κόκκινων διαβόλων» μετρώντας 198 συμμετοχές μεταξύ 2006 και 2015.

Εν συνεχεία, αγωνίστηκε σε Γουέστ Μπρομ και Λέστερ, ωστόσο εδώ και λίγες μέρες, αποτελεί εκ νέου μέλος της Γιουνάιτεντ!

Βλέπετε, ο 35χρονος αμυντικός έκανε προπονήσεις με την Κ21 της ομάδας μετά την αποχώρησή του από τις «αλεπούδες», συμμετέχοντας και σε μερικές των... μεγάλων, με τον Έρικ Τεν Χαγκ να εντυπωσιάζεται από τις επιδόσεις του και να αποφασίζει να του προσφέρει συμβόλαιο μικρής διάρκειας.

Έτσι, ο Βορειοϊρλανδός θα αποτελέσει μέρος της αποστολής που θα βρεθεί στο Εδιμβούργο για φιλικό με τη Λιόν, ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει την ομάδα Νέων στο Σαν Ντιέγκο.

ℹ️ Erik has named a 24-man travelling squad for tomorrow's clash with Lyon, including Jonny Evans, who has signed a short-term deal.#MUFC