Επίσημο: Στην Μπάγερν για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Κιμ Μιν Τζάε!

Παίκτης της Μπάγερν είναι και επίσημα ο Κιμ Μιν Τζάε, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Νάπολι.

Ο Κορεάτης κεντρικός αμυντικός εντυπωσίασε με τη εμφανίσεις στους «παρτενοπέι», με τους οποίους κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ιταλίας, με την ομάδα του Τόμας Τούχελ να κινείται γρήγορα και να τον κάνει δικό της για τα επόμενα πέντε χρόνια, μέχρι το 2028. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, η μεταγραφεί αναμένεται να κοστίσει περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών είχε κλείσει εδώ και αρκετό καιρό και έμειναν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωσή της. Εξάλλου, ο Κιμ είχε ήδη περάσει ιατρικά στην πατρίδα του, ενώ είχε ήδη βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

