Ανανεώνει τα συμβόλαια των Μπαλντέ και Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα

Σε δύο σημαντικές κινήσεις προχωρά η Μπαρτσελόνα, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία για ανανέωση των συμβολαίων των Αλεχάντρο Μπαλντέ και Λαμίν Γιαμάλ.

Οι «μπλαουγκράνα» θεωρούν πως αμφότεροι μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλότερο επίπεδο και τους προσέφερε νέο συμβόλαιο με υψηλότερες απολαβές, το οποίο θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες. Το οικονομικό σκέλος δεν έχει γίνει γνωστό, με την χρονική διάρκεια να είναι μέχρι το 2028 για τον 19χρονο αριστερό μπακ και μέχρι το 2026 για τον 16χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο Μπαλντέ αποτελεί πλέον βασική επιλογή, μετά και την αποχώρηση του Ζόρντι Άλμπα, ενώ ο Γιαμάλ έγινε ο ο νεαρότερος παίκτης (15 χρονών και 290 ημερών) που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του για την Μπαρτσελόνα στον 21ο αιώνα, παιρνόντας ως αλλαγή στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπέτις.

