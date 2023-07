Στη Λειψία με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν ο Τσάβι Σίμονς!

Σε μία σπουδαία μεταγραφή, έστω και με τη μορφή δανεισμού, προχώρησε η Λειψία!

Οι «ταύροι» ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν και κάνουν δικό τους για τον επόμενο χρόνο τον Τσάβι Σίμονς, ο οποίος την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο ολλανδικό πρωτάθλημα, μαζί με τον Τάσο Δουβίκα.

Μάλιστα, τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και ο μάνατζερ του βρίσκονται ήδη στη γερμανική πόλη και απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί το deal. Έτσι, το σύνολο του Μάρκο Ρόζε αντικαθιστά με τον καλύτερο τρόπο το κενό του Σόμποζλαϊ, ενώ έχει αποκτήσει και τον Οπεντά από τη Λανς, προκειμένου να καλύψει τη θέση που άφησε ο Ενκουκού.

Στη συμφωνία δεν θα υπάρχει οψιόν αγοράς, με τον Τσάβι Σίμονς να επιστρέφει το επόμενο καλοκαίρι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με τη φανέλα της Αϊντχόφεν πραγματοποίησε 42 συμμετοχές, συνοδευόμενες από 22 γκολ και 12 ασίστ.

Xavi Simons to RB Leipzig, here we go! Agreement completed on loan from PSG valid until June 2024. ⚪️🔴🇳🇱



Medical within next 24 hours then time to sign the contract.



NO buy option clause, as always said — back to PSG next summer.



Xavi and his agent, already in Leipzig. pic.twitter.com/0la5pAACTf