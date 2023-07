Απέρριψε νέα βελτιωμένη πρόταση της Τσέλσι για τον Καϊσέδο η Μπράιτον

Ένα ακόμα... άκυρο έριξε στην Τσέλσι η Μπράιτον!

Όπως αναφέρει η «Athletic, oi Λονδρέζοι κατέθεσαν νέα βελτιωμένη επίσημη πρόταση ύψους 81,5 εκατ. ευρώ στους «γλάρους» για την απόκτηση του 21χρονου μέσου από το Εκουαδόρ, Μόιζες Καϊσέδο, ακούγοντας ξανά αρνητική απάντηση.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η ομάδα του Ντε Τζέρμπι ζητάει τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ έτσι ώστε να επιστρέψει στον Καϊσέδο να αποχωρήσει, έχοντας ανανεώσει το συμβόλαιό του τον περασμένο Μάρτιο.

Παρ' όλα αυτά, η Τσέλσι δείχνει αποφασισμένη να εντάξει τον ταλαντούχο μέσο στο ρόστερ της, με τις πληροφορίες που βγαίνουν από τα αγγλικά Μέσα να αναφέρουν ότι αναμένεται να επανέλθει με νέα, βελτιωμένη πρόταση μέσα στις επόμενες μέρες.

Chelsea have seen an offer worth £70million ($91.7m) for Moises Caicedo turned down by Brighton.#CFC | #BHAFC



More from @David_Ornstein and @AndyNaylorBHAFC