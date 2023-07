Ολοκληρώνει την απόκτηση του Ονάνα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πρέπει να θεωρείται ο Αντρέ Ονάνα! Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην αγγλική πόλη για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ταξιδέψει μαζί με την αποστολή της ομάδας στις ΗΠΑ, την ερχόμενη Τετάρτη (19/6).

Το μόνο που απομένει είναι να ελεγχθούν κάποιες οικονομικές λεπτομέρειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο καταβολής των χρημάτων. Όπως αναφέρει και ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ενώ ο Έρικ Τεν Χαγκ τηλεφώνησε στον 27χρονο γκολκίπερ, προκειμένου να διαπιστώσει πως τα πάντα είναι υπό έλεγχο, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πρέπει να καταθέσουν στους «νερατζούρι» 50 εκατ. ευρώ και πέντε ακόμη ως μπόνους επίτευξης στόχων.

More on André Onana deal. Agreement is 99.9% completed, just waiting on the final check on payment terms then he’ll travel to Manchester. 🔴🇨🇲 #MUFC



Erik ten Hag directly called Onana in the last 48h to confirm that there are no issues, just matter of time. Patience. pic.twitter.com/y5hR51mqlU