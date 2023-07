Στο πλευρό του απαλλαγμένου από τις κατηγορίες για βιασμό Μεντί ο Βινίσιους: Λυπάμαι για όσα πέρασε

Ο Βινίσιους Ζούνιορ έσπευσε να υπερασπιστεί τον Μπενζαμέν Μεντί που αθωώθηκε για κατηγορίες βιασμών έχοντας μείνει ουσιαστικά εκτός ποδοσφαίρου για μια διετία. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ τα έβαλε και με τα ΜΜΕ που υιοθέτησαν τις κατηγορίες για τον Γάλλο πρώην άσο της Μάντσεστερ Σίτι.

Το tweet του Βινίσιους αναφέρει: «Λυπάμαι για όλα όσα πέρασες, Μπενζαμέν Μεντί. Έχασες δύο χρόνια από την καριέρα σου, αλλά αυτό είναι το λιγότερο σε όλη αυτή την κατάσταση. Τι γίνεται με την ψυχολογική ζημιά; Η ζωή σου σίγουρα δεν θα είναι ξανά η ίδια. Η κουλτούρα της καταστροφής υπολήψεων βρήκε ένα ακόμη θύμα.

Μέχρι πότε θα κατηγορούμαστε και θα καταδικαζόμαστε χωρίς να έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας; Ψεύτικες ειδήσεις δημιουργούνται και διαδίδονται χωρίς να τσεκάρει κανείς τα γεγονότα (κάτι που ένιωσα πολύ στην περίοδο των διακοπών) και η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη.

Το να είσαι υπεύθυνος είναι το ελάχιστο για κάθε επαγγελματία, αλλά σήμερα η σοβαρή δουλειά είναι η εξαίρεση. Δεν υπάρχουν όρια για να πάρει κάποιος περισσότερα κλικ και να τραβά περισσότερο κοινό.

Το ερώτημά μου είναι τι μπορεί να γίνει για να διορθωθεί η ζημιά;»

