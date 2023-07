ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερή και πανέξυπνη γαλλική διαφήμιση για το Μουντιάλ Γυναικών

Η σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών που θα γίνει μεταξύ 20 Ιουλίου και 20 Αυγούστου σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία πλησιάζει, με τις χώρες οι οποίες εκπροσωπούνται να προωθούν με διαφημιστικές καμπάνιες το τουρνουά.

Πρόσφατα η Ελβετική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δημιούργησε μία εξαιρετική διαφήμιση για την επιστροφή της εθνικής ομάδας στον θεσμό, ενώ και οι Γάλλοι έφτιαξαν ένα τρομερό βίντεο.

Στη δουλειά της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Orange λοιπόν, βλέπουμε διάφορες φάσεις από αγώνες της εθνικής ομάδας της χώρας, με γκολ, μεταξύ άλλων, του Εμπαπέ και του Γκριεζμάν.

Ωστόσο, στη συνέχεια ενημερωνόμαστε ότι τα πλάνα αυτά είναι προϊόντα μοντάζ και πως στις φάσεις μετέχουν στην πραγματικότητα παίκτες της εθνικής γυναικών!

«Μόνοι οι ''μπλε'' μπορούν να μας χαρίσουν τέτοια συναισθήματα, μόνο που δεν είναι αυτοί που μόλις είδατε» η συγκεκριμένη ατάκα, με τη συνέχεια της διαφήμισης να αποκαλύπτει την αλήθεια.

Εξαιρετικό...

No spoilers, but this is the cleverest football advert I've ever seen. pic.twitter.com/9dNmSc5yQM