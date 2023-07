Έκανε unfollow την Παρί Σεν Ζερμέν ο Μέσι - Ποιες είναι οι τέσσερις ομάδες που ακολουθεί

Την οριστική... ταφόπλακα στη σχέση του με την Παρί Σεν Ζερμέν έβαλε ο Λιονέλ Μέσι!

Ο Αργεντινός που ετοιμάζεται για την παρουσίασή του στην Ίντερ Μαϊάμι, έκανε unfollow στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη γαλλική ομάδα, σχεδόν ενάμιση μήνα μετά την επίσημο διαζύγιο των δυο πλευρών.

Μια εξέλιξη που ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενη, καθώς τα πράγματα στο Παρίσι για τον 36χρονο δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε με αποκορύφωμα τις έντονες αποδοκιμασίες από τους ultras της Παρί, σχεδόν, σε κάθε παιχνίδι μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν Μονάχου και το Champions League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μέσι ακολουθεί τέσσερις συλλόγους στο Instagram του, την Μπαρτσελόνα όπου έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της, τη Νιούελς Ολντ Μπόις που έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα και δυο αγγλικές από την Premier League: Τη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι.

Προς το παρόν δεν υπάρχει στους ακόλουθούς η νέα του ομάδα, Ίντερ Μαϊάμι, όμως, αργά ή γρήγορά μετά την παρουσίασή του θα εμφανιστεί....

Messi has unfollowed PSG from Instagram.



📱He only follows 4 teams now:

🇪🇸 Barcelona

🇦🇷 Newell's

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea pic.twitter.com/mjF6AMU7KT