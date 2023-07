Επίσημο αντίο σε Ντέκλαν Ράις από την Γουέστ Χαμ

Μετά από αρκετή καθυστέρηση που επικράτησε εξαιτίας των γραφειοκρατικών που απαιτούνταν σε μία μεταγραφή αυτή του επιπέδου, που αποτελεί ρεκόρ για τα βρετανικά δεδομένα, η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Ντέκλαν Ράις με το ποσό των 100+5 εκατ. λιρών.

We can confirm Declan Rice has left the Club.