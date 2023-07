Άγιαξ: «Σταθερή η κατάσταση του Φαν ντερ Σαρ, πρέπει να παραμείνει στην ΜΕΘ»

Στην Ολλανδία επέστρεψε από την Κροατία ο Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ το βράδυ της Παρασκευής (14/07) και βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας ολλανδικού νοσοκομείου. Η κατάστασή του παραμένει ως έχει, δηλαδή είναι σταθερή και δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αναμένεται να παραμείνει στην ΜΕΘ ώστε να του γίνουν κι άλλες εξετάσεις.

Η οικογένειά του ευχαρίστησε το νοσοκομείο του Σπλιτ για την φροντίδα που του παρείχε όσο βρισκόταν στην Κροατία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άγιαξ:

«Ο Έντβιν επαναπατρίστηκε από την Κροατία το βράδυ της Παρασκευής και είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας ενός ολλανδικού νοσοκομείου. Η κατάστασή του παραμένει ίδια: σταθερή, σε μία κατάσταση που δεν απειλείται η ζωή του κι έχοντας την ικανότητα να επικοινωνήσει. Η οικογένεια του Φαν Ντερ Σαρ θα ήθελε να εκφράσει την βαθύτητα ευγνωμοσύνη της στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Σπλιτ για την υπέροχη φροντίδα που του παρείχε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Έντβιν παραμένει στην ΜΕΘ όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και η οικογένεια με θέρμη ελπίζω πως θα συγκεντρωθεί έπειτα στην ανάρρωσή του».

