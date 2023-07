Απέρριψε την Αλ Ιτιφάκ του Τζέραρντ και μένει στη Λίβερπουλ ο Χέντερσον

Δεν το... κουνάει από το Άνφιλντ και την αγαπημένη του Λίβερπουλ ο Τζόρνταν Χέντερσον!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο κεντρικός χαφ των reds δέχτηκε πρόταση πολλών εκατομμυρίων ευρώ από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και συγκεκριμένα την Αλ Ιτιφάκ, η οποία έχει στην άκρη του πάγκου της τον Στίβεν Τζέραρντ.

Ωστόσο, η δελεαστική πρόταση και ο Steve G δεν επηρέασαν τον 33χρονο που αρνήθηκε κάθε κρούση, καθώς, θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ένας σημαντικός λόγος για την απόφαση του Χέντερσον είναι το Euro 2024, αφού θεωρεί ότι η παραμονή του στην Premier League θα αυξήσει τις πιθανότητες για μια κλήση στην Εθνική Αγγλίας.

Πάντως, τη νέα σεζόν μόνο δεδομένη δεν θα είναι η θέση βασικού για τον 33χρονο Άγγλο, αφού αποκτήθηκαν οι Μακ Άλιστερ και Σομποσλάι που είναι έτοιμοι για να πρωταγωνιστήσουν στο Άνφιλντ...

