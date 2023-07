Στην Άστον Βίλα για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Πάου Τόρες!

Στην ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής μεταγραφής προχώρησε η Άστον Βίλα, ενισχύοντας την ανασταλτική της γραμή ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν!

Το απόγευμα της Τετάρτης (12/07), ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πάου Τόρες, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για πενταετές συμβόλαιο που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μια μεταγραφή που σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα ανάγκασε τους «χωριάτες» να βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 38 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να πείσουν τη Βιγιαρεάλ να συναινέσει στη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στο Νησί.

Φέτος, ο 26χρονος Ισπανός στόπερ κατέγραψε 39 συμμετοχές με ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του «κίτρινου υποβρυχίου».

Aston Villa is delighted to announce the signing of Spanish international Pau Torres from Villarreal! 🙌