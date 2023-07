«Δεν μοιάζει σωστό»: Κόμπος στο στομάχι των ποδοσφαιρόφιλων για το... γκρέμισμα του «Καμπ Νου»!

Είτε είσαι φίλος της Μπαρτσελόνα, είτε όχι, οφείλεις να παραδεχτείς ότι το θεόρατο «Καμπ Νου» είναι πιθανότατα από τα πιο επιβλητικά και ιστορικά γήπεδα παγκοσμίως.

Έτσι, είναι μάλλον λογικό που οι εικόνες από το γκρέμισμα τμημάτων του έχουν προκαλέσει δέος αλλά και πίκρα σε πολλούς!

Οι Καταλανοί προχωρούν σε ριζική ανακαίνιση στο θρυλικό γήπεδο, με τα βίντεο που κυκλοφορούν και δείχνουν εκσκαφείς και γερανούς να κάνουν φύλλο και φτερό τις εγκαταστάσεις του συλλόγου να γίνονται viral.

«Δεν μοιάζει σωστό» διαβάζει κανείς μεταξύ άλλων, με τις εργασίας να αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2026.

Μέχρι τότε, η Μπάρτσα θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στο "Estadi Olimpic Lluis Companys", άλλοτε έδρα της Εσπανιόλ, το οποίο έχει χωρητικότητα 60.000 θεατές.

The demolition of Camp Nou is underway. It just doesn't look right. 😢pic.twitter.com/auyfPHxLTD