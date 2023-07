Μπαίνει σφήνα σε Μπάγερν η Παρί για τον Κέιν!

Έτοιμη να μπει «σφήνα» στις προσπάθειες της Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του Χάρι Κέιν είναι η Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το έγκυρο «PSG Community» που μεταξύ άλλων αποκάλυψε τον… ερχομό του Λουίς Ενρίκε στον πάγκο των Παριζιάνων, αναφέρει πως ο Ισπανός τεχνικός έχει τον Βρετανό φορ της Τότεναμ στην κορυφή της λίστας του για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Λουίς Ενρίκε φέρεται να έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον Κέιν και να του έχει μεταφέρει τις προθέσεις και το πλάνο του, το οποίο αρέσει στον έμπειρο στράικερ.

Μάλιστα, στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται πως Παρί και Τότεναμ έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει ήδη και το όνομα του Φαμπιάν Ρουίθ για έμψυχο αντάλλαγμα, συν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

🚨 Luis Enrique is making Harry Kane his PRIORITY for the number 9 position at PSG.



Kane is open to the interest of the Spanish coach and discussions have already started between PSG and Tottenham - Fabián Ruiz could be included in the deal.



(Source: @psgcommunity_) pic.twitter.com/PmJBw2H5Nf