Παίρνει δανεικό τον Φοφανά από την Τσέλσι η Ουνιόν

Μία ακόμη σημαντική κίνηση ολοκληρώνει η Ουνιόν Βερολίνου.

Η ομάδα της γερμανικής πρωτεύουσας, που λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρέντεν Άαρονσον με τη μορφή του δανεισμού από τη Λιντς, αναμένεται να αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο και τον Νταβίντ Ντατρό Φοφανά.

Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ουνιόν τα βρήκε σε όλα με την Τσέλσι για τον 20χρονο Ιβοριανό, και το μόνο που απομένει είναι να δωθεί το «πράσινο φως» από τον ίδιο τον παίκτη. Το deal θα αφορά μονοετή δανεισμό, χωρίς καμία οψιόν αγοράς.

Ο Φοφανά αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη με 12 εκατ. ευρώ από τη Μόλντε, κάνοντας όμως μόλις 4 εμφανίσεις με τους «μπλε».

