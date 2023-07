Έφτασαν στην Τζέντα οι Μπενζεμά, Ζότα και Καντέ για την Αλ Ιτιχάντ

Τα τρία λαμπερά πετράδια της υποδέχτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής η Αλ Ιτιχάντ με το αεροδρόμιο της Τζέντα να αποτελεί σημείο συνάντησης για τους Μπενζεμά, Ζότα και Καντέ.

Οι τρεις συμπαίκτες πια έφτασαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαουδική Αραβία με τους ανθρώπους της Αλ Ιτιχάντ να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο.

Benzema, Jota, and Kante, come together to dominate the pitch! 💪🔥



pic.twitter.com/bYk1R5WHKI