Ανακοίνωσε το τέλος του στη Γιουνάιτεντ ο Ντε Χέα

Με την έλευση του Αντρέ Ονάνα να είναι προ των πυλών, ο Νταβίντ Ντε Χέα ανακοίνωσε μέσω social media πως αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Ήθελα απλώς να στείλω αυτό το αποχαιρετιστήριο μήνυμα σε όλους τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Θα ήθελα να εκφράσω την ακλόνητη ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή μου για την αγάπη των τελευταίων 12 ετών. Έχουμε πετύχει πολλά από τότε που ο αγαπητός μου Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με έφερε σε αυτόν τον σύλλογο. Ήμουν απίστευτα περήφανος κάθε φορά που φόραγα αυτή τη φανέλα, για να ηγηθώ της ομάδας, να εκπροσωπήσω αυτόν τον σύλλογο, τον μεγαλύτερο στον κόσμο και ήταν μια τιμή που μόνο σε λίγους τυχερούς ποδοσφαιριστές τυχαίνει.

Ήταν μια αξέχαστη και επιτυχημένη περίοδος από τότε που ήρθα εδώ. Δεν πίστευα ότι φεύγοντας από τη Μαδρίτη ως νεαρό αγόρι θα καταφέρναμε όλα αυτά μαζί.

Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλάβω μια νέα πρόκληση, να πιέσω τον εαυτό μου ξανά σε νέο περιβάλλον.

Το Μάντσεστερ θα είναι πάντα στην καρδιά μου, το Μάντσεστερ με έχει διαμορφώσει και δεν θα με αφήσει ποτέ.

Τα έχουμε δει όλα».

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E