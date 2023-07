Μια ανάσα από Ονάνα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ξεκινάει να... προβάρει τα κόκκινα ο Αντρέ Ονάνα!

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας τα έχει ούτως ή άλλως βρει σε όλα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο μέχρι την Πέμπτη (6/7) οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν τα είχαν βρει στο οικονομικό κομμάτι με την Ίντερ.

Πλέον, φαίνεται πως αυτό το (μικρό) χάσμα βρίσκεται μία ανάσα από το να γεφυρωθεί. Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γιουνάιτεντ αναμένεται να καταθέσει άμεσα την τελικά της πρόταση, η οποία θα γίνει αποδεκτή από τους «νερατζούρι». Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος τονίζει πως το deal θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με τους «κόκκινους διαβόλους» να επιθυμούν ο Ονάνα να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας.

Manchester United are now really close to signing André Onana! Positive round of talks, final bid to arrive soon then done deal. 🚨🚨🔴 #MUFC



Told deal will be SEALED by the end of next week.



Personal terms agreed.



✈️ Man United want Onana to travel for USA pre season tour. pic.twitter.com/f4lRQ0L1Ir