«Η Παρί πιστεύει ότι ο Εμπαπέ έχει ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ για το καλοκαίρι του 2024»

Στον... αέρα παραμένει το ποδοσφαιρικό μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ!

Το υπάρχον συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, με τον 24χρονο επιθετικό να αρνείται να ανανεώσει και ενώ η διοίκηση των πρωταθλητών Γαλλίας του έχει στείλει... τελεσίγραφο, μεταφέροντάς του πως αν δεν ανανεώσει άμεσα, θα πωληθεί μέσα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Όλα αυτά ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τα ισπανικά Μέσα να αναφέρουν ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον Γάλλο επιθετικό. Μάλιστα, όπως μετέδωσε το «Sky Sports», στην Παρί Σεν Ζερμέν πιστεύουν ότι ο Εμπαπέ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τη «βασίλισσα», έτσι ώστε να ενταχθεί στο ρόστερ της με το που μείνει ελεύθερος, το καλοκαίρι του 2024.

Όπως όλα δείχνουν, η σχέση του Εμπαπέ με την Παρί έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ρήξη, με την αποχώρησή του να φαντάζει σίγουρη, είτε συμβεί πριν την έναρξη, είτε μετά το τέλος της ερχόμενης σεζόν.

