Στην Παρί Σεν Ζερμέν για τα επόμενα τρία χρόνια ο Ασένσιο

Στην Παρί Σεν Ζερμέν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάρκο Ασένσιο.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός τα είχε βρει σε όλα με τη γαλλική ομάδα τους τελευταίους μήνες και σήμερα (06/07), γνωστοποιήθηκε με κάθε επισημότητα η μεταγραφή του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Ασένσιο αφήνει τη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας κατακτήσει τρία Champions League και ισάριθμα πρωταθλήματα μεταξύ άλλων, ενώ σε 286 συμμετοχές μέτρησε 61 γκολ και 32 ασίστ.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Marco Asensio has joined PSG on a free transfer after leaving Real Madrid.



