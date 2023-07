Ολοκληρώνεται η συμφωνία της Ρεάλ με την Φενέρμπαχτσε για τον Αρντά Γκιουλέρ

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε την Μπαρτσελόνα στην «κούρσα» για την απόκτηση του Αρντά Γκιουλέρ και τώρα έχει επικεντρωθεί στο να κλείσει το deal με την Φενέρμπαχτσε, κάτι το οποίο έχει γίνει επί το πλείστον.

Η τουρκική ομάδα αναμένεται να λάβει ένα στάνταρ ποσό που θα φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ ενώ θα διατηρήσει κι ένα ποσοστό μεταπώλησης 20%. Στην συμφωνία έχουν προβλεφθεί κάποια ακόμα χρήματα για την Φενέρ υπό την μορφή μπόνους επίτευξης στόχων. Μάλιστα αναμένεται οι Μαδριλένοι να καλύψουν και τα έξοδα για τους φόρους που θα προκύψουν από την μεταγραφή.

Ο 18χρονος Τούρκος επιθετικός μέσος έχει λάβει ήδη τα έγγραφα προκειμένου να υπογράψει το εξαετές συμβόλαιό του με την «βασίλισσα». Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο όπου οι δύο πλευρές ελέγχουν τα χαρτιά των συμβολαίων. Όταν αυτό ολοκληρωθεί θα ακολουθήσουν οι υποιγραφές. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει επίσης το ταξίδι του νεαρού στην Ισπανία και κανονίζει και τις ιατρικές του εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου το ταξίδι αυτό έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Στις 17:00 ο Αρντά Γκιουλέρ θα αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη με ιδιωτικό αεροπλάνο που μίσθωσε η Ρεάλ Μαδρίτης για να πάει στην ισπανική πρωτεύουσα και να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά

