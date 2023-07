Οριστικό: Στην Ατλέτικο Μαδρίτης ως ελεύθερος ο Αθπιλικουέτα

Οριστικά στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Αθπιλικουέτα!

Ο 33χρονος αμυντικός επιστρέφει στην Ισπανία μετά από 13 χρόνια για χάρη των «ροχιμπλάνκος», έχοντας αποχωρήσει από την Οσασούνα το καλοκαίρι του 2010, όταν εντάχθηκε στη Μαρσέιγ για 6 εκατ. ευρώ.

Μετά από δύο σεζόν στη Γαλλία, μετακόμισε στην Premier League για λογαριασμό της Τσέλσι, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της 8 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο ρόστερ της. Στους «μπλε» του Λονδίνου παρέμεινε για 11 ολόκληρα χρόνια, έχοντας πραγματοποιήσει μαζί της 508 εμφανίσεις!

Ωστόσο, μετά το τέλος της φετινής σεζόν το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε, με την Ατλέτικο να... εκμεταλλεύεται την περίσταση και να είναι έτοιμη να ανακοινώσει την απόκτησή του.

César Azpilicueta will sign the contract as new Atlético Madrid player tomorrow. 🚨⚪️🔴 #Atléti



He will leave Chelsea on free transfer — deal 100% in place since last week, as exclusively revealed. pic.twitter.com/Mj4UW5xHxW