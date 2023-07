Θέλει να κρατήσει τον Λουκάκου η Ίντερ

Σε... μοιραίο πρόσωπο εξελίχθηκε για την Ίντερ ο Ρομέλου Λουκάκου, τον οποίο κατηγόρησαν πολύ για την ήττα των «νερατζούρι» στον τελικό του Champions League από τη Σίτι, λόγω μίας τεράστιας ευκαιρίας που έχασε για να ισοφαρίσει.

Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η ομάδα του Μιλάνου δεν έχει σκοπό να... αποχωριστεί τον Βέλγο φορ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ίντερ έχει αποφασίσει να μιλήσει ξανά με την Τσέλσι για τον Λουκάκου. Ο δανεισμός του 30χρονου ολοκληρώθηκε και επέστρεψε στο Λονδίνο, όμως οι «νερατζούρι» έχουν στόχο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ώστε να τον πάρουν ξανά δανεικό, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Τη σεζόν 2022-23, ο Λουκάκου έπαιξε σε 37 αγώνες με τη φανέλα της Ίντερ, πετυχαίνοντας συνολικά 14 γκολ.

Inter have decided to approach Chelsea again for Romelu Lukaku. Negotiations will restart in the next days, after Inter closed Frattesi deal. 🔵🇧🇪 #CFC



Talks will take place around loan with mandatory buy option — but still at early stages. pic.twitter.com/NwPtSxbBaz