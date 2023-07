Ολοκληρώθηκε το deal: Περνά ιατρικά και υπογράφει στην Άρσεναλ ο Ντέκλαν Ράις!

Έσκασε η «βόμβα» Ράις στην Άρσεναλ!

Όπως ενημέρωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κανονιέρηδες» ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του ταλαντούχου Άγγλου αμυντικού μέσου, με το deal να «κλείνει» στα 116 εκατ. ευρώ ποσό το οποίο μπορεί να εκτοξευθεί ακόμη και στα 120 εκατ. με τα μπόνους!

Ο 24χρονος διεθνής χαφ, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να μεταβεί στο βόρειο Λονδίνο, ώστε να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και αφού υπογράψει το συμβόλαιο του θα γίνει ο ακριβότερος Άγγλος ποδοσφαιριστής αλλά και η πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία της Άρσεναλ!

Μάλιστα τις επόμενες ημέρες η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα, πρόκειται να ολοκληρώσει και τη συμφωνία της με τον Άγιαξ για να κάνει δικό της και τον Γιούριεν Τίμπερ!

Θυμίζουμε ότι η Guardian είχε αποκαλύψει ότι η Άρσεναλ θα «ξεπληρώσει» τη Γουέστ Χαμ για τον Ράις μέσα σε τρεις δόσεις και σε χρονικό διάστημα δύο ετών.

Declan Rice to Arsenal, here we go! Deal in place between Arsenal & West Ham and Gunners sign their top target. 🚨🔴⚪️ #AFC



£100m plus £5m add ons. It’s the most expensive signing ever for Arsenal and most expensive English player ever.



Arteta & Edu, crucial to make it happen. pic.twitter.com/w0OApXoTwD