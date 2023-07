Ποτσετίνο: «Η Τσέλσι είναι η σπουδαιότερη ομάδα στην Αγγλία την τελευταία 15ετία»

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αποφάσισε μετά από μια τετραετία μακριά από την Αγγλία, να βρεθεί ξανά στο Νησί. Η πρόκληση της Τσέλσι μεγάλη και με ένα… γερό πορτοφόλι όπως του Τοντ Μπόελι από πίσω, με τον Αργεντινό τεχνικό να αναλαμβάνει τους «μπλε».

Πλέον, ο Ποτσετίνο καλείται να χτίσει την ομάδα από την αρχή και να την επαναφέρει στον δρόμo των επιτυχιών.

Ο ίδιος πάντως θέλησε να τονίσει πως είναι τιμή του να εργάζεται στην Τσέλσι, ενώ υποστήριξε πως βρίσκεται στη σπουδαιότερη ομάδα της Αγγλίας την τελευταία 15ετία.

«Για μένα είναι απόλαυση και τιμή να εμπλέκομαι σε έναν σύλλογο όπως η Τσέλσι. Είμαστε ενθουσιασμένοι και γνωρίζω πολύ καλά την Τσέλσι, είναι ένας από τους σπουδαιότερους συλλόγους στον κόσμο. Οπότε ήταν εύκολο για μένα να πάρω την απόφαση να έρθω εδώ», τόνισε αρχικά ο Αργεντινός προπονητής και πρόσθεσε: «Η ιστορία της Τσέλσι είναι να νικάει και να βρίσκεται στην κορυφή. Δεν μπορούμε να έχουμε σκαμπανεβάσματα. Στα τελευταία 10, 12, 15 χρόνια, η Τσέλσι είναι η σπουδαιότερη ομάδα στην Αγγλία. Υπάρχει κουλτούρα νίκης εδώ. Θέλουμε να φέρουμε ξανά την ευτυχία σε αυτόν τον σπουδαίο ποδοσφαιρικό σύλλογο», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

