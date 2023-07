Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάβι Γκαλάν από τη Θέλτα η Ατλέτικο Μαδρίτης

Ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης και επίσημα ο Χάβι Γκαλάν!

Ο 28χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους «ροχιμπλάνκος», με τις δύο ομάδες να έρχονται σε συμφωνία για ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ η Ατλέτικο έστειλε στη Θέλτα και τον νεαρό μπακ Μανού Σάντσες.

Μάλιστα η Ατλέτικο αναμένεται να ανακοινώσει μία ακόμα μεταγραφή μέσα στις επόμενες ώρες, αφού απομένουν μόνο τα τυπικά για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία της με την Τσέλσι για την απόκτηση του πολύπειρου Ισπανού αμυντικού, Αθπιλικουέτα.

Ο Γκαλάν εντάχθηκε στη Θέλτα το 2021, όταν άφησε την Ουέσκα για 4 εκατ. ευρώ, ενώ έκτοτε πραγματοποίησε 79 εμφανίσεις με την ομάδα του Βίγκο.

Javi Galán is red and white! ❤️🤍



🖊 The left-back has signed with our club until 2026



➡️ https://t.co/GJV9Tkm5Ps



🆕 #WelcomeJaviGalán! 🤩 pic.twitter.com/fWJpOMT8ID