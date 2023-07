Ντέκο: «Στην Πορτογαλία έχουμε την καλύτερη φουρνιά παικτών, αλλά δεν έχουμε… Μέσι»

Ο Ντέκο επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά ως αθλητικός διευθυντής, και αναλαμβάνει το χτίσιμο της ομάδας της νέας σεζόν παρέα με τον Τσάβι.

Ο Πορτογάλος που έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν με τα μπλαουγκράνα και μέχρι πρότινος ήταν εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών, προσπαθεί να βάλει το… χεράκι του για να γεμίσει το ρόστερ των Καταλανών με ποιότητα.

Ωστόσο, ο Ντέκο έκανε και μια δήλωση σε Μέσο της Πορτογαλίας που ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις αφού αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι και ουσιαστικά… άδειασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού με τα λεγόμενά του αυτό άφησε να εννοηθεί…

«Η Αργεντινή κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο επειδή έχει τον Μέσι. Για εμάς, η Πορτογαλία είχε την καλύτερη γενιά καλών παικτών, αλλά δεν έχουμε τον Μέσι», ήταν η ατάκα του. Προφανώς άπαντες καταλαβαίνουν ότι δείχνει ξεκάθαρα ποιον προτιμάει, αλλά και τι εννοεί με τα λόγια του ο άλλοτε σπουδαίος χαφ.

Deco: “Argentina won the World Cup because they have Messi. For us, Portugal had the best generation of good players, but we don't have Messi.” [@trsports_ ] pic.twitter.com/yyaDlayoT4