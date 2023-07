Επόμενος για Σαουδική Αραβία: Κλείνει σε ομάδα της Μέσης Ανατολής και ο Μάουρο Ικάρντι!

Ακόμη ένας ποδοσφαιριστής φαίνεται πως οδεύει προς τη Σαουδική Αραβία! Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ρούντι Γκαλέτι, ο Μάουρο Ικάρντι ετοιμάζει βαλίτσες και αυτός για τη Μέση Ανατολή.

Ο Αργεντινός στράικερ έχει στα χέρια του υψηλές προτάσεις από την Αλ Σαμπάμπ και την Αλ Τααβόν, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε συνεχή επαφή και διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον έμπειρο φορ.

Ο Ικάρντι έχει ανάψει το «πράσινο φως» για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, έναν χρόνο μετά το πέρασμά του από την Τουρκία και τη Γαλατασαράι.

Έχει περάσει επίσης κατά το παρελθόν από Ίντερ, Σαμπντόρια, αλλά και τα τμήματα υποδομών της Μπαρτσελόνα, ενώ είναι 8 φορές διεθνής με την Αργεντινή.

🚨💥 Mauro #Icardi is close to land in 🇸🇦.



🗣️ #AlShabab and #AlTaawon are in talks with the player and #PSG.



🔥 Both negotiations are well addressed: evolving situation. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/VRagVsSTF3