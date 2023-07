Eπίσημο: Παίκτης της Αλ Νασρ με ηγεμονικό συμβόλαιο ο Μπρόζοβιτς

Ολοκληρώθηκε ακόμη ένα σούπερ deal από τους Σαουδάραβες.

Λίγες ημέρες μετά την τελική συμφωνία, η Αλ Νασρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς από την Ίντερ έναντι 18 εκατ. ευρώ!

Ο διεθνής Κροάτης χαφ, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το 2026, ενώ οι ετήσιες απολαβές του πρόκειται να αγγίξουν τα 30 εκατ. ευρώ με τα μπόνους!

O Mπρόζοβιτς γίνεται συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά από έπειτα από επτά χρόνια θητείας στην Ίντερ με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 330 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 31 τέρματα και μοιράζοντας 43 ασίστ.

Μεταξύ άλλων με τους «νερατζούρι» πανηγύρισε την κατάκτηση του σκουντέτο το 2021, όπως και δύο Κυπέλλων και ενός Σούπερ Καπ Ιταλίας, ενώ αγωνίστηκε και στον τελικό του Champions League του 2023.

Everyone wanted him 💣

He wanted ONLY us 💛#BrozovićIsYellow 🤩

pic.twitter.com/iPPmge6mBq