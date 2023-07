Παρουσίασε με τους φευγάτους η Παρί την εκτός έδρας φανέλα

Παρουσίαση με... ειδήσεις για την Παρί Σεν Ζερμέν;

Την εκτός έδρας φανέλα της ενόψει της νέας σεζόν παρουσίασε την Κυριακή (2/7) η πρωταθλήτρια Γαλλίας.

Πέντε παίκτες επιλέχθηκαν για την παρουσίαση, με των τριών εξ αυτών το μέλλον στην Παρί -βάσει του γαλλικού αλλά και διεθνούς ρεπορτάζ- μόνο σίγουρο να μην είναι. Ο λόγος για τους Εμπαπέ, Νεϊμαρ και Βεράτι, με τους Μαρκίνιος και Κιμπεμπέ να είναι δίπλα τους. Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Μαΐου η Παρί είχε αποκαλύψει και την πρώτη της φανέλα, έχοντας ως κεντρικό πρόσωπο μόνο τον πρώτο.

Μένει να φανεί εάν κάποιο από αυτά τα δύο -ίσως και αντικρουόμενα- στοιχεία (το ότι επιλέχθηκαν οι εν λόγω τρεις παίκτες από τη μία και από την άλλη ότι ο Εμπαπέ είχε πιο... περιορισμένο ρόλο σε σχέση με την προηγούμενη παρουσίαση) σηματοδοτεί κάτι περισσότερο.

Σε ότι αφορά τα των εμφανίσεων, η δεύτερη φανέλα της Παρί θα είναι λευκή με μια οριζόντια γραμμή στο μέσο στα χρώματα του σήματος.

This morning, @PSG_English and @nikefootball launched the new away kit for the 2023-2024 season at Paris Saint-Germain’s inaugural WE RUN PARIS – 10K racehttps://t.co/IEI1NKH9Vv