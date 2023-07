Ζιγιέχ: «Χαλάει» το deal Αλ Νασρ, «κόπηκε» στα ιατρικά ο Μαροκινός

Η μετακίνηση του Ζιγιέχ στην Αλ Νασρ τίθεται πλέον εν αμφιβόλω μετά τον ιατρικό έλεγχο που εντόπισε πρόβλημα στο γόνατο του Μαροκινού, με τους Σαουδάραβες να έχουν πλέον δεύτερες σκέψεις για την απόκτησή του.

Η μοίρα κυνηγάει τον Ζιχιέχ... Αφού έχασε οριακά μια μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν τον περασμένο χειμώνα [θυμίζουμε ότι η Τσέλσι επανειλημμένα απέστειλε λάθος έγγραφα στους ανθρώπους της Παρί Σεν Ζερμέν, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το deal να «ναυαγήσει» καθώς δεν ολοκληρώθηκε εντός προθεσμίας], ο Μαροκινός διεθνής πίστευε ότι θα μπορούσε να ανακάμψει στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ.

Οι δύο ομάδες φαίνεται πως είχαν δώσει τα χέρια, οι Μπλε θα λάμβαναν αποζημίωση 15 εκατ. ευρώ και τον παίκτη περίμενε ετήσιος μισθός μεταξύ 12 και 13 εκατ. ευρώ ετησίως. Όμως τελικώς το deal είναι πολύ πιθανό να καταρρεύσει. Η Αλ Νασρ ανακάλυψε το πρόβλημα του παίκτη στο γόνατο και πλέον είναι πολύ διστακτική στο να τον εντάξει στο δυναμικό της.

