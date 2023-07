Με την πώληση Μάουντ στη Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι μειώνει τη χασούρα επί Μπόελι στα... 394 εκατ. ευρώ!

Η προσπάθεια να ελαφρυνθεί το ρόστερ της Τσέλσι μετά την περσινή, ασταμάτητη σπατάλη για μεταγραφές, συνεχίζεται, με τον Μέισον Μάουντ να αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός θα φέρει 70 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία των Λονδρέζων, που θα δουν έτσι τα φετινά τους έσοδα να φτάνουν τα 210... χαρτιά.

Είχαν προηγηθεί οι πωλήσεις των Χάβερτς (70 εκατ.), Κόβατσιτς (29 εκατ.), Κουλιμπαλί (23 εκατ.) και Μεντί (18,5 εκατ.), με τους Καντέ και Μπακαγιόκο να αποχωρούν ως ελεύθεροι.

Υπολογίζοντας τα 60 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στη Λειψία για τον Ενκουνκού, οι «μπλε» έχουν για την ώρα κέρδος περίπου 150 εκατομμυρίων, ωστόσο για να μαζευτεί η χασούρα από το περσινό χάος, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος!

Βλέπετε, την πρώτη σεζόν του Τοντ Μπόελι, δόθηκαν 611 εκατομμύρια ευρώ (!) ενώ μπήκαν στα ταμεία από πωλήσεις μόλις 67...

Έτσι, βάζοντας κάτω τους αριθμούς όπως τους παρουσιάζει το Transfermarkt, η Τσέλσι θα έχει μπει μέσα 394 εκατ. ευρώ όταν πουληθεί ο Μάουντ, με οποιαδήποτε απόκτηση παίκτη να ανεβάζει τον λογαριασμό.

Παράδειγμα προς αποφυγή...

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United have reached an agreement with Chelsea to sign Mason Mount. Deal for 24yo England midfielder worth up to £60m (£55m + £5m adds). Permission given to do medical + finalise personal terms. Now to paperwork stage @TheAthleticFC https://t.co/4Y4YoGfJmT